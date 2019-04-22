video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 09:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لليوم الثالث.. احتشاد المواطنين على لجان الاستفتاء بمدارس الوراق وأوسيم

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:10 ص
لليوم الثالث.. احتشاد المواطنين على لجان الاستفتاء بمدارس الوراق وأوسيم المواطنون امام اللجان الانتخابية
كتب عز النوبى و أحمد عرفة و محمود احمد عطا
إضافة تعليق
أقبل المواطنون لليوم الثالث والأخير  على لجان الاستفتاء، بمدارس الوراق وبشتيل وأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات  الدستورية. 
 
إقبال المواطنين جاء مع بداية فتح اللجان صباح اليوم كان غالبيته من النساء، فيما نظمت قوات تأمين لجان الاستفتاء الطوابير لتنظيم دخول المصوتين للجانهم. 
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور تفتح أبوابها فى اليوم الثالث

المرور: فحص السيارات المتروكة بمحيط لجان الاستفتاء بالجيزة

فيديو.. احتشاد المواطنين أمام مدارس الجمالية للمشاركة فى ثالث أيام الاستفتاء

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة