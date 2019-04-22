لليوم الثالث.. احتشاد المواطنين على لجان الاستفتاء بمدارس الوراق وأوسيم

كتب عز النوبى و أحمد عرفة و محمود احمد عطا

أقبل المواطنون لليوم الثالث والأخير على لجان الاستفتاء، بمدارس الوراق وبشتيل وأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

إقبال المواطنين جاء مع بداية فتح اللجان صباح اليوم كان غالبيته من النساء، فيما نظمت قوات تأمين لجان الاستفتاء الطوابير لتنظيم دخول المصوتين للجانهم.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.