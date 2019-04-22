video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

لكبار السن..اتصل بالإدارة العامة للانتخابات تنقلك سيارة الشرطة من المنزل للجنتك

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:57 ص
لكبار السن..اتصل بالإدارة العامة للانتخابات تنقلك سيارة الشرطة من المنزل للجنتك الشرطة النسائية تساعد كبار السن فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب محمود عبد الراض
إضافة تعليق
من فراش المرض وحتى صناديق الاقتراع، نقل رجال الشرطة الأشخاص المرضى للمشاركة في حقهم الدستوري.
 
وجاءت هذه التحركات بناءً على توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمساعدة المرضى وكبار السن.
 
واستجابت أقسام حقوق الإنسان بمديريات الأمن المختلفة لطلبات عدد من المواطنين من كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة لتوفير وسيلة نقل لهم من محال إقامتهم إلى لجان الإستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
وجاء ذلك من أجل التيسير على المواطنين خلال عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية ومراعاة البعد الإنسانى خاصة مع كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة وغير القادرين على الحركة الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم بلجان الإستفتاء.  
 
وتلقت الإدارة العامة للإنتخابات إتصالات هاتفية من مواطنين بعدد من المحافظات طلبوا خلالها توفير سيارات لنقلهم إلى مقار لجانهم الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم نظراً لظروفهم الصحية وكبر سنهم .
 
وعلى الفور قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع كافة فروع أقسام حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديريات الأمن المختلفة بتلبية مُلتمس المواطنين من كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة غير القادرين على الحركة ، بتوفير سيارات لنقلهم وإصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية وإعادتهم لمساكنهم مرة أخرى.
 
وأعرب المواطنون عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة الذي يمد يد العون دوماً للمحتاجين.
 
وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
الشرطة النسائية تساعد كبار السن
الشرطة النسائية تساعد كبار السن

توزيع عصائر على المرضى
توزيع عصائر على المرضى

جانب من مساعدة كبار السن
جانب من مساعدة كبار السن

مساعدة المرضى حتى صناديق الاقتراع
مساعدة المرضى حتى صناديق الاقتراع

مساعدة المرضى في الاستفتاء
مساعدة المرضى في الاستفتاء

مساعدة المرضى
مساعدة المرضى

مساعدة كبار السن
مساعدة كبار السن

من فراش المرض للجان
من فراش المرض للجان

نقل المرضى للجان
نقل المرضى للجان
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع سير التصويت على الاستفتاء

التعديلات الدستورية

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019

تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات




لا تفوتك
نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة