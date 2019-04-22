كاتب سعودى: التعديلات الدستورية مهمة لاستكمال النهضة الحقيقية التى بدأها الرئيس السيسى

الكويت (أ ش أ)

أكد الكاتب الصحفى السعودى مشعل أبا الودع الحربى، أهمية التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء على الشعب المصرى لاستكمال النهضة الحقيقية التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودعا الشعب المصرى بمساندة التعديلات الدستورية لتحقيق مزيد من الإنجازات، والتى ستؤدى بدورها إلى مزيد من الاستقرار والنهضة الاقتصادية.

وأشار الحربى – فى مقال نشر له اليوم الاثنين بجريدة السياسة الكويتية، تحت عنوان (مصر تدخل مرحلة جديدة من التاريخ) – إلى أن مصر تعيش حالة من الاستقرار، رغم محاولات الإرهابيين زعزعة أمنها، مؤكدا أن الوضع فى مصر، أفضل من السابق فى ظل نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يقود بلاده نحو مستقبل أفضل، واستطاع خلال فترة حكمه منذ 2014، إنجاز مشروعات كثيرة وكبيرة خلال فترة قصيرة، رغم أن هذه المشروعات كانت تحتاج إلى سنوات لإنجازها، ما وفر ملايين من فرص العمل للشباب.

ولفت إلى أن مصر نفذت برنامج الإصلاحات الاقتصادية، الذى أسهم فى وصول معدلات النمو إلى 5.8%، مشيرا إلى أنه رغم صعوبة هذه الإصلاحات، إلا أن الشعب المصرى اختار أن يضع يده وثقته فى الرئيس السيسي، وهو ما أدى إلى نجاح الرئيس السيسى فى تحسين الاقتصاد، وما تبعه من قرارات برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وهو ما سيسهم فى تحسين مستوى الدخل للمواطن.

وأضاف الحربي" إن الشقيقة مصر تسير فى الطريق الصحيح فى ظل حكم الرئيس السيسي، وأنها بحاجة لاستكمال النهضة الحقيقة التى بدأها السيسى فى إطار رؤية 2030 التى وضعتها مصر، وأسهمت هذه الرؤية فى تحقيق إنجازات فى العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ولعل أبرز الإنجازات، فى مجال الكهرباء".

وأشار الكاتب السعودى إلى أن التعديلات الدستورية، سوف يكون لها أيضا تأثيرا إيجابيا على الشعب المصرى فى المجالات السياسية، حيث ستسمح له بتمثيل أكبر للشباب والمرأة فى البرلمان، وفئات أخرى مثل العمال والفلاحين، بالإضافة إلى عودة مجلس الشورى، الذى سيسهم فى إعداد القوانين، لمساعدة البرلمان، فضلا عن وجود نائب للرئيس يعينه رئيس الجمهورية.