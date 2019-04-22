قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس برئاسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وتضم الهيئة فى عضويتها الأنبا باخوميس مطران البحيرة ومطروح وشمال أفريقيا، والأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والأنبا دانيال أسقف المعادى ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، والمستشار منصف نجيب سليمان، والمستشار ماهر سامى يوسف، واللواء مهندس سمير عازر حنا، والمهندس بسيم سامى يوسف حنا، والمهندس باسل سامى سعد، والمحاسب كامل مجدى كامل صالح، نُشر القرار فى الجريدة الرسمية اليوم الاثنين.