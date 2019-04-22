فيديو.. ولى عهد دبى يلقى قصيدة جديدة بعنوان "قنيب ذيب"

كتب محمد رضا

نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، قصيدة جديدة بعنوان "قنيب ذيب"، ولكن دون الإشارة إلى أى تفاصيل حول القصيدة ، أو إذا كان من تأليفه وأنه سيكتبها على غرار قصائده السابقة أم لا.

والمعروف عن ولى عهد دبى ، أنه متعدد المواهب والهوايات، حيث يهوى الصيد والغوص وركوب الخيل والتصوير، إضافة إلى أنه يكتب قصائد الشعر،

ومن بين القصائد السابقة للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، قصيدة "الكبر لله"، والتى نشرها فى سبتمبر 2018، وتقول كلماتها:

يا سيّد المـال كـم نفـسٍ معـك خانـت

والخوف ماهـو من الماضى من القادم

والنّــاس لـولا تواضـع نفسـهــا شانـت

مَــعَ مراعــاة ذَا سـيّـــد ، و ذَا خـــادم

من قصّة إبليس خذ حكمتك لا بانـت

كان التغطـرس فى ذاتـه عامـلٍ هـادم

لو كان رفضـه لأمـر الله فقـط ، هانـت

الله يغفـــر ذنــوب التـايـــب الـنـــادم

مشكلتــه الـى يعانــى منّهــا كـانــت

الكــبـر.. والكــبــر لله يـــا بنـــى آدم