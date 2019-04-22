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فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:00 ص
فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء مواطن يدلي بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب _ تامر البطريقي
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تتواصل لليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشاهد الملحمة الوطنية التى نسجها  أطياف وفئات الشعب المصرى بمختلف مراحله العمرية.
 
 
"عم احمد" مواطن مصرى مخلص من كبار السن  مواطن بسيط، يعانى صعوبة شديدة فى الحركة والحالة الصحية، وبإرادة خالية من المصالح الخاصة، أصرار على المشاركة فى العرس الديمقراطى،  فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة الملك الصالح. 
 
مواطن (1)
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 

 

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