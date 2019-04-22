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فيديو وصور .. بدء فرز الأصوات على الاستفتاء بلجان التجمع

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:15 م
فيديو وصور .. بدء فرز الأصوات على الاستفتاء بلجان التجمع بدء الفرز بلجان التجمع لاستفتاء على الدستور
كتب أمنية الموجى
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بدأ منذ قليل، فرز أحد اللجان بمنطقة التجمع بعد انتهاء اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين فى الداخل، على التعديلات الدستورية، مع السماح لآخر مواطن موجود داخل الحرم الانتخابى بالإدلاء بصوته.

وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

استمرار الفرز
استمرار الفرز

 

الفرز
الفرز

 

جانب من فرز الاصوات
جانب من فرز الاصوات

 

عمليات الفرز
عمليات الفرز

 

فرز الاصوات باللجان
فرز الاصوات باللجان

 

فرز الاصوات
فرز الاصوات

 

فرز باللجنة العامة
فرز باللجنة العامة

 

 


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