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فيديو لبيع المخدرات بالسوشيال يقود الشرطة لضبط 3 تجار

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:28 ص
فيديو لبيع المخدرات بالسوشيال يقود الشرطة لضبط 3 تجار مواد مخدرة_صورة ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لترويج المواد المخدرة بالإسكندرية، مما قاد أجهزة الأمن لضبط 3 من العناصر الإجرامية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط وملاحقة متجرى المواد المخدرة فقد رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر به ثلاثة أشخاص أثناء مزاولتهم نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالمواد المخدرة وذلك بمنطقة المحروسة الجديدة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية عن تحديد هوية الأشخاص الثلاثة الذين ظهروا بمقطع الفيديو، يقيمون بدائرة القسم وسبق إتهامهم فى العديد من القضايا (مخدرات, أقراص مخدرة, ضرب, إتلاف, سلاح أبيض، سلاح نارى، شروع فى قتل، بلطجة، سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات، عاهة مستديمة) .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (200 جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض "سكين"- مبلغ مالى) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمخدر بقصد الإتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

 

 
 

 

 


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بيع المخدرات على السوشيال ميديا




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