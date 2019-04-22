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فيديو.. طوابير السيدات أمام مدرسة السيدة نفيسة بالنهضة للمشاركة بالاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:17 ص
فيديو.. طوابير السيدات أمام مدرسة السيدة نفيسة بالنهضة للمشاركة بالاستفتاء جانب من المشاركة
كتب إبراهيم أحمد
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اصطفت منذ قليل، عشرات السيدات أمام لجان الاستفتاء بمدرسة السيدة نفيسة فى منطقة النهضة بالقاهرة للمشاركة فى ثالث أيام الاستفتاء على دستور مصر 2019.

وشهدت لجان بمنطقة السيدة نفيسة توافد عشرات السيدات، وتنظيم طوابير أمام اللجان للمشاركة فى ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.


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