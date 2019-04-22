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فيديو.. اللجنة العامة بمركز البحوث الزراعية بالجيزة تبدأ جمع نتائج لجان بولاق

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:59 م
فيديو.. اللجنة العامة بمركز البحوث الزراعية بالجيزة تبدأ جمع نتائج لجان بولاق
كتب محمد مجدى السيسى
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تستعد اللجنة العامة رقم 6 بمركز البحوث الزراعية بالجيزة برئاسة المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض، لاستقبال صناديق عدد من اللجان الفرعية التابعة لها، وهى لجان بولاق الدكرور، تمهيدًا لتجميع نتائجها.

وشهد مقر اللجنة العام استعدادات مكثفة لبدء العمل فور وصول الصناديق.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

اللجنة العامة بمركز البحوث الزراعية بالجيزة (1)
 

 

اللجنة العامة بمركز البحوث الزراعية بالجيزة (2)
 

 

اللجنة العامة بمركز البحوث الزراعية بالجيزة (3)

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