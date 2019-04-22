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فيديو.. أطول طابور للشباب المشاركين فى الاستفتاء أمام لجان باب الشعرية

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:50 ص
فيديو.. أطول طابور للشباب المشاركين فى الاستفتاء أمام لجان باب الشعرية جانب من الطابور
كتب إبراهيم أحمد
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احتشد منذ قليل، عشرات الشباب أمام مدرسة خليل أغا بحى باب الشعرية فى القاهرة، للمشاركة فى ثالث أيام الاستفتاء على دستور مصر 2019.

وشهدت لجان باب الشعرية توافد عشرات المواطنين، وتنظيم طوابير أمام اللجان للمشاركة فى ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء. ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.


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