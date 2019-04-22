فريق طبى من "الأمراض النفسية" يتابع حالة المتهمة بذبح ابن شقيق زوجها بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

وضعت مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ربة المنزل المتهمة بذبح ابن شقيق زوجها بالجيزة تحت الملاحظة والإشراف الطبى، بعد قرار النيابة بإيداعها إحدى دور الرعاية الصحية لمدة 45 يومًا للكشف على مدى سلامة قواها العقلية من عدمه.

ومن المقرر أن يكتب الفريق الطبى المسؤول عن متابعة حالة المتهمة تقرير طبى واف عن حالتها، وعن ما إذا كانت تعانى من أى أمراض نفسية أو عصبية، دفعتها لارتكاب الجريمة، أو أنها غير مسؤولة عن تصرفاتها، لاتخاذ النيابة العامة قرارها النهائى بشأن القضية.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أمرت بإيداع ربة منزل، متهمة بذبح ابن شقيق زوجها، بسبب خلافات بينهما، بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية، لتوقيع الكشف الطبى عليها لمدة 45 يومًا.

كشفت التحقيقات، أن والد الطفل والذى يعمل حارس عقار، اتهم زوجة شقيقه بقتل ابنه البالغ من العمر 6 سنوات، وأخفت جثته أسفل سلم العقار داخل برميل مياه.

وتبين من خلال التحريات، أن خلافات بين المتهمة وزوجها بسبب مقارنته الدائمة لها بزوجة شقيقه، فضلًا عن وجود خلافات على الميراث بين زوجها وشقيقه (والد الضحية)، دفعتها للانتقام وقتل الطفل.