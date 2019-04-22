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عادل العدوى وزير الصحة الأسبق يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:49 ص
عادل العدوى وزير الصحة الأسبق يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية د. عادل العدوى فى الطابور أمام إحدى لجان الاستفتاء
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أدلى وزير الصحة الأسبق  الدكتور عادل العدوى بصوته اليوم الاثنين فى مدرسة جيل 2000 للغات ب6 اكتوبر  وذلك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. 

 

وأعرب العدوى عن سعادته بتلك الملحمة الوطنية والمشاركة الشعبية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، مؤكدا أن الشعب المصرى يسير فى طريق التنمية ويريد استكمال مسيرة البناء والتعمير.

ووجه العدوى الشكر الى أبناء الشعب المصرى فى الداخل والخارج على تلك الروح الوطنية والصورة الحضارية التى تم نقلها للعالم وذلك من خلال المشاركة الكثيفة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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التعديلات الدستورية

لجان الاستفتاء

تعديل الدستور

اللجان الانتخابية




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