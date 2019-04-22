طوابير ممتدة للمشاركين فى الاستفتاء بمركز بئر العبد بسيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت لجان مركز بئر العبد بشمال سيناء، طوابير الأهالى للمشاركة فى الاستفتاء .

ووصلت أعداد كبيرة، من أهالى الشيخ زويد المقيمين فى مركز بئر العبد للجان الاستفتاء فى مدينة وقرى بئر العبد واصطفوا فى طوابير ممتدة فى انتظار دورهم للتصويت.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها اليوم، إنه مسموح لأهالى مركز الشيخ زويد ورفح الإدلاء بصوتهم فى الاستفتاء فى أى لجنة قريبة من مكان إقامتهم فى نطاق المحافظة.

يذكر أن عدد اللجان العامة فى شمال سيناء 11 لجنة وعدد المراكز الانتخابية 49، واللجان الفرعية 61، ومن لهم حق التصويت 236 ألفا و157 شخصا.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.



طوابير أهالى شمال سيناء للادلاء بأصواتهم بالاستفتاء



طوابير أهالى شمال سيناء للادلاء بأصواتهم بالاستفتاء



طوابير أهالى شمال سيناء للادلاء بأصواتهم بالاستفتاء



طوابير أهالى شمال سيناء للادلاء بأصواتهم بالاستفتاء