video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 08:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طقس اليوم لطيف على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الإثنين، 22 أبريل 2019 08:00 ص
طقس اليوم لطيف على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 23 درجة طقس معتدل - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 

الصغرى العظمى 


القاهرة 11 23
شبين الكوم 12 22 
طنطا 12 21 
دمنهور 13 20 
الاسكندرية 13 20 
بلطيم 12 20
مطروح 14 19
السلوم 12 22
سيوة 11 27
بورسعيد 11 19
دمياط 11 19 
الزقازيق 12 24 
الاسماعيلية 10 24 
السويس 11 23 
العريش 12 19
رفح 12 19
رأس سدر 13 18 
نخل 05 19
نويبع 14 22
طابا 09 19
كاترين 02 15
الطور 14 23
شرم الشيخ 15 25
الغردقة 16 26
مرسى علم 16 25
الفيوم 12 23
بنى سويف 11 24
المنيا 09 24
أسيوط 08 25
سوهاج 09 25
قنا 08 26
الأقصر 13 28
أسوان 14 29
أبوسمبل 15 28
الوادى الجديد 14 27
شلاتين 17 27
ابو رماد 18 25
راس حدربة 19 24 
حلايب 19 24


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي: 

الصغرى العظمى

 
مكة المكرمة 21 36 
المدينة 17 31
الرياض 14 29
المنامة 22 30
أبوظبى 24 39
الدوحة 22 33 
الكويت 16 27 
دمشق 02 16
بيروت 13 18
عمان 02 14
القدس 06 14
غزة 11 19
بغداد 11 22
مسقط 28 33
صنعاء 13 25
الخرطوم 20 36
طرابلس 18 32
تونس 14 30
الجزائر 13 16 
الرباط 12 20
نواكشوط 18 28
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

الصغرى العظمى 


أنقرة 01 - 12
اسطنبول 06 14
اسلام اباد 20 33
نيودلهى 24 38
جاكرتا 25 34
بكين 14 25 
كوالالمبور 25 34
طوكيو 14 23
أثينا 10 18
روما 14 22
باريس 11 25
مدريد 09 17
برلين 10 19
لندن 12 22
مونتريال 05 17
موسكو 06 18
نيويورك 12 17
واشنطن 11 19


إضافة تعليق

الأرصاد

حالة الجو

حالة الطقس

الطقس

درجات الحرارة

درجة الحرارة

أمطار

اليوم السابع بلس

حالة الطقس اليوم

طقس القاهرة




لا تفوتك
نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة