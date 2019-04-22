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طارق الملا يتفقد غرفة عمليات الوزارة لمتابعة سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:11 م
طارق الملا يتفقد غرفة عمليات الوزارة لمتابعة سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية وزير البترول داخل غرفة العمليات لمتابعة سير الاستفتاء
كتبت مروة الغول
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تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية غرفة عمليات الوزارة لمتابعة سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية وانتظام مشاركة العاملين خلال اليوم الثالث من أيام التصويت.
 
وأكد الوزير أهمية مشاركة العاملين بقطاع البترول بمختلف شركاته ومواقعه الإنتاجية بالاستفتاء فى إطار دورهم الوطنى للمساهمة فى تنمية ورفعة مصر واستمرار تقدمها للأمام وانطلاقا من الانتماء الوطنى لهم.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتمت مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

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وزير البترول داخل غرفة العمليات لمتابعة سير الاستفتاء

 

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وزير البترول مع اعضاء غرفة العمليات


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