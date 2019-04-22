ضبط اثنين قتلا شخص بسبب الثأر فى شبرا الخيمة

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط اثنين من مرتكبى واقعة مقتل أحد الأشخاص بشبرا الخيمة لوجود خلافات ثأرية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات واقعة مقتل "مالك جراج" بمسطرد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية إثر إصابته بعدة جروح طعنية متفرقة.

ونجح فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية فى تحديد مرتكبى الواقعة "3 " أشخاص (شقيقين وابن عمهما) وأصل إقامتهم قرية البورة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن سوهاج والقليوبية تم ضبط اثنين من مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وأضافا بتخلصهما من الأداة المستخدمة "2 سكين" بإلقائهما بإحدى المصارف بدائرة القسم أثناء هروبهم.

ودلت التحريات على قيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بأسلحة بيضاء داخل الجراج الخاص به فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته على خلفية خصومة ثأرية بينهم لسابقة قيام ابن المجنى عليه "مقيد الحرية" بإطلاق أعيرة نارية تجاه والد الشقيقين خلال مشاجرة بينهما فأودى بحياته وضبطه والحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.