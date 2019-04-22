صور.. ملحمة وإقبال كبير لسيدات الأقصر منذ الصباح الباكر أمام لجان الاستفتاء

الأقصر – أحمد مرعى

رغم مرور ساعة ونصف فقط علي التصويت في اليوم الثالث والأخير علي التعديلات الدستورية، إلا أن سيدات محافظة الأقصر سطرن ملحمة مميزة بالإقبال الكثيف علي اللجان المختلفة منذ الصباح الباكر، اليوم الاثنين، حيث توافدن بالمئات علي كافة لجان المحافظة للإدلاء بأصواتهن علي تعديلات الدستور.

ورصد عدسة "اليوم السابع" التوافد الكبير من السيدات في قرى جنوبي محافظة الأقصر بمدينتي إسنا وأرمنت والطود، حيث تواجدت السيدات بالزي الصعيد الرسمي أمام اللجان برفقة أسرهن وفتياتهن للتصويت، وفي قلب مدينة الأقصر توافدت الموظفات والسيدات المسلمين والأقباط بصورة كبيرة علي اللجان وتراصوا في طوابير مميزة للإدلاء بأصواتهن، كما توافدت السيدات علي لجان شمال الأقصر بالزينية والمنشأة والزناقطة بصورة كبيرة ليؤكدن علي أنهن الحصان الأسود دائماً في كافة الإستحقاقات الدستورية، ومازالت عملية التصويت مستمرة بصورة كبيرة.

ومن جانبه تفقد محمد سيد محمد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، صباح اليوم الاثنين، مقار تصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية واطمأن علي عملية التصويت، وحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم لهذا الاستحقاق، كما شكر القيادات الأمنية على مجهوداتهم المبذولة فى تأمين المقارات الانتخابية كما شكر رجال القضاء الأوفياء.

وفي نفس السياق قام العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، بالمرور صباحاً لمتابعة المقرات الانتخابية بالمركز، حيث تفقد رئيس المركز المقر الانتخابي لمدرسة منشية النوبة، وتأكد من تسهيل توافد المواطنين للمقر للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

كما تفقد رئيس مدينة الطود انتظام العمل بالمقرات واستمرار التواصل بجميع رؤساء اللجان، ومعاونتهم في التعامل مع كافة المشاكل والعقبات، التي تعوق سير عملية الاستفتاء، وتوجه للمقر الانتخابي لمدرسة الشهيد طارق محمد محمود بقرية الطود غرب، والمقر الانتخابي لمدرسة علي العديسي الإعدادية بقرية العديسات بحرى، والمقر الانتخابي لمدرسة العديسات قبلي الإعدادية، ومدرسة العديسات قبلي الابتدائيه بنجع علوان بقرية العديسات قبلي، ومدرسة التحرير الثانوية ومدرسة القطان ومدرسة علي العديسي بقرية العديسات بحرى.

ومن جانبه أدلى حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، صباح اليوم الاثنين، بصوته في التعديلات الدستورية المقترحة بلجنة مدرسة القباحي الغربي الإعدادية والقريبة من مركز شباب القباحي الغربى، والتي شهدت اقبالاً من المواطنين على التصويت داخلها. كما تفقد وكيل شباب ورياضة الأقصر، عدد من المقرات واللجان الانتخابية للاستفتاء على الدستور والقريبة من مراكز الشباب التابعة للمديرية، مؤكداً على أهمية مشاركة جميع أبناء محافظة الأقصر في الاستفتاء على التعديلات الدستورية باعتبارها واجب وطني، لكي يثبت المصريون للعالم أجمع قوة الشعب المصري وقدرته على صنع مستقبله.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.







































