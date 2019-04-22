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صور.. محافظ سوهاج يتفقد عددا من لجان الاستفتاء ويشيد بوعى المرأة السوهاجية

الإثنين، 22 أبريل 2019 04:53 م
صور.. محافظ سوهاج يتفقد عددا من لجان الاستفتاء ويشيد بوعى المرأة السوهاجية محافظ سوهاج يتفقد عددا من لجان الاستفتاء
سوهاج - محمود مقبول
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تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، عدداً من لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدينة سوهاج لليوم الثالث على التوالى.

وبدأت الجولة بتفقد لجان الاستفتاء بمدرسة الحديثة بنات الإعدادية بمنطقة الشبان المسلمين، ثم توجه إلى مدرسة سوهاج الثانوية بنات، ومدرسة الدكتور طه حسين الإبتدائية المشتركة بمدينة ناصر، وأشاد بوعى المرأة السوهاجية وأبناء سوهاج بشكل كبير، فى التصويت على الاستفتاء.

واطمأن المحافظ على الأعمال التأمينية للاستفتاء، ومستوى الخدمات العامة بمحيط مقرات اللجان، وسير العملية الانتخابية، وإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث والأخير، موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة لهم، ولجميع عناصر التأمين فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

المحافظ يتفقد لجان الاستفتاء في اليوم الثالث (1)
المحافظ يتفقد لجان الاستفتاء في اليوم الثالث (1)

 

المحافظ يتفقد لجان الاستفتاء في اليوم الثالث (2)
المحافظ يتفقد لجان الاستفتاء في اليوم الثالث (2)

 

المحافظ يتفقد لجان الاستفتاء في اليوم الثالث (3)
المحافظ يتفقد لجان الاستفتاء في اليوم الثالث (3)

 

المحافظ يتفقد لجان الاستفتاء في اليوم الثالث (5)
المحافظ يتفقد لجان الاستفتاء في اليوم الثالث (5)

 

المحافظ يتفقد لجان الاستفتاء في اليوم الثالث (6)
المحافظ يتفقد لجان الاستفتاء في اليوم الثالث (6)

 


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