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صور.. محافظ الوادى الجديد يمنح ناخب رحلة عمرة لحرصه على المشاركة رغم إعاقته

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:23 م
صور.. محافظ الوادى الجديد يمنح ناخب رحلة عمرة لحرصه على المشاركة رغم إعاقته محافظ الوادى الجديد يمنح ناخب رحلة عمرة
فريق المحافظات
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وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد على منح رحلة عمرة للحاج سيد محمد ابو اليزيد برحلة عمرة لاصراره على المشاركة رغم كبر سنة واعاقته وذلك خلال تفقده للجان مركز الخارجة قبيل غلق اللجان فى اليوم الثالث لعملية الاستفتاء.

محافظ الوادى الجديد يمنح ناخب رحلة عمرة لحرصه على المشاركة رغم إعاقته (1)

وتضم محافظة الوادي الجديد 60 مركزًا انتخابيُا باجمالى61 لجنة فرعية وصندوق انتخابى بمراكز المحافظة الخمسة بالقرى والمدن، ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 173 ألف 724 مواطن، وتضم المحافظة 5 لجان عامة هى :قسم الخارجة، مركز باريس، مركز الفرافرة، مركز الداخلة، مركز بلاط، بإجمالى 61 لجنة فرعية بيانها كالتالى، الخارجة ( 19 لجنة )، باريس (4 لجان )، الفرافرة (7 لجان)، الداخلة (24 لجنة)، بلاط (5 لجان

 

ويتولى أكثر من 86 قاضيا الإشراف على الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بالمحافظة فى 5 لجان قضائية إشرافية موزعة على المراكز الإدارية.

محافظ الوادى الجديد يمنح ناخب رحلة عمرة لحرصه على المشاركة رغم إعاقته (2)

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

 

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

محافظ الوادى الجديد يمنح ناخب رحلة عمرة لحرصه على المشاركة رغم إعاقته (3)

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

محافظ الوادى الجديد يمنح ناخب رحلة عمرة لحرصه على المشاركة رغم إعاقته (4)
 

محافظ الوادى الجديد يمنح ناخب رحلة عمرة لحرصه على المشاركة رغم إعاقته (5)


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