صور.. محافظ المنيا يشارك فى مسيرة حاشدة لدعوة الأهالى للاستفتاء على الدستور

المنيا-فريق المحافظات

شارك اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، فى المسيرة الاحتفالية التى نظمها أهالى مركز أبو قرقاص، والتى جابت عددا من شوارع المركز لدعوة المواطنين للمشاركة فى اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية .

وسيطرت الأجواء الاحتفالية على اليوم الثالث من الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 على أنغام الأغانى الوطنية من قبل المواطنين أمام اللجان عقب الإدلاء بأصواتهن وسط حالة من البهجة والسعادة.

وتابع المحافظ، أعمال سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعدد من اللجان والمقرات الانتخابية بمركز أبو قرقاص، حيث تفقد المحافظ اللجان والمقرات الانتخابية بكلٍ من مدرسة أبيوها الابتدائية ومدرستى قاسم أمين الثانوية والإعدادية، مشيداً بالإقبال الكثيف من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان باليوم الأول للتصويت.

ويبلغ إجمالى عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت داخل نطاق المحافظة 3 مليون و361 الف و337 ناخب بكافة مراكز المحافظة موزعين على 13 لجنة عامة و737 لجنة فرعية بإجمالى 588 مركز انتخابى بمؤسسات تابعة للتربية والتعليم والوحدات المحلية والصحة والأزهر والزراعة داخل المحافظة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.











