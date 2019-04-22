صور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان سفاجا.. والمغتربون يصطفون بالغردقة

تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر اليوم، عددًا من اللجان الانتخابية بمدينة سفاجا، لمتابعة سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء محمد شقير، رئيس المدينة، والنائب أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب، وبعض القيادات الأمنية.

ومن جانبه وجه المحافظ الشكر لأهالى المدينة، لحرصهم على الإدلاء بأصواتهم، طالبًا من جميع المواطنين الذين لم يشاركوا فى الانتخابات، أن يتوجهوا إلى اللجان الانتخابية للمشاركة فى التعديلات الدستورية من أجل مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

كما اصطف العاملين فى النشاط السياحى، من المغتربين بمدينة الغردقة، أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى اليوم الثالث لها.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.