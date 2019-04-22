صور.. فلاديمير زيلينسكى يحتفل وسط أنصاره بفوزه بانتخابات الرئاسة فى أوكرانيا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

دخلت أوكرانيا مرحلة سياسية جديدة غير واضحة المعالم اليوم الأحد بعدما أظهر استطلاعان لآراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع نجاح الممثل الكوميدى فلاديميرزيلينسكى، الذى يفتقر للخبرة السياسية، فى الفوز بسهولة على الرئيس المخضرم بترو بوروشينكو داخل بلد يعيش حالة حرب.

ويعد الفوز الساحق لزيلينسكى (41 عاما) ضربة مؤلمة لبوروشينكو الذى سعى لحشد الأوكرانيين حول علم بلادهم بتقديم نفسه باعتباره حصنا ضد العدوان الروسى ومناصرا للهوية الأوكرانية.

وأظهر استطلاعان للرأى فوز زيلينسكى بنسبة 73 بالمئة من الأصوات مقابل 25 بالمئة فقط لبوروشينكو، وتشير البيانات الأولية لفرز الأصوات إلى دقة النتائج.

وتعهد زيلينسكى فى إعلان الفوز بمقر حملته أمام أنصاره المتحمسين بألا يخذل الشعب الأوكرانى.



صورة تجمع فولوديمير زيلينسكى والرئيس الأوكرانى الحالى بورشينكو



فولوديمير زيلينسكى



فولوديمير زيلينسكى رئيسا لأوكرانيا



فولوديمير زيلينسكى يبتسم لمؤيديه



فولوديمير زيلينسكى يحتفل بفوزه برئاسة أوكرانيا



فولوديمير زيلينسكى يعانق زوجته



فولوديمير زيلينسكى يقبل زوجته بعد اعلان فوزه بالرئاسة