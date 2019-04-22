صور.. طابور من الشباب بلجان المرج فى اليوم الأخير للاستفتاء على الدستور

كتب أحمد حسنى

شهدت لجان منطقة المرج، زحاما شديدا من المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى التعديلات الدستورية، وشهدت اللجان اصطحاب الأطفال احتفالا بالعرس الديمقراطى.

وشكل الشباب طابور أمام لجنة مدرسة "جمال عبد الناصر" نظرا للإقبال الشديد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.