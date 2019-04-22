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صور.. سيدة سبعينية قعيدة من لجان الوراق: نزلت علشان خاطر الاستقرار

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:09 ص
صور.. سيدة سبعينية قعيدة من لجان الوراق: نزلت علشان خاطر الاستقرار سيدة سبعينية قعيدة من لجان الوراق
كتب عز النوبى وأحمد عرفة ومحمود أحمد عطا
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لم يمنعها مرضها عن تلبية نداء الوطن، "قعيدة"على كرسى متحرك وتستعين بحفيدتها، هى السيدة زينب محمد من أهالى الوراق التى حرصت على أن تشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى اليوم الثالث، تبلغ من العمر 70 عاما، مؤكدة أنها خرجت اليوم من منزلها من أجل الوطن والاستقرار.
 
سيدة سبعينية قعيدة من لجان الوراق (2)
 
وأكدت أن نزولها اليوم تلبية لنداء الوطن والاستقرار وحبا فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والعيشة الكريمة، ومستقبل أفضل لأبنائها وأحفادها، ودعت الشباب للنزول والاحتشاد أمام اللجان، قائلة "الكل ينزل علشان خاطر بلدنا ورئيسنا واستقرار بلدنا". 
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
سيدة سبعينية قعيدة من لجان الوراق (1)
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
 

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