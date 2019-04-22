صور.. زيادة الإقبال على لجان المقطم فى ثالث أيام الاستفتاء

شهدت لجان مدارس المقطم، إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية، التى يجرى الاستفتاء عليها، حيث شهدت مدرسة الشيماء الإعدادية بنين ازدحاما من المواطنين.

وشهد محيط المدرسة احتفالات للمواطنين قبل تصويتهم على التعديلات الدستورية، حيث رفع المواطنون علم مصر كما احتفلوا على نغمات الأغانى الوطنية.

ويتواجد بالقاهرة 679 مركزا انتخابيا تشمل 1388 لجنة فرعية بجميع أحياء القاهرة، بالإضافة إلى 44 لجنة عامة لأعمال فرز الأصوات، وعدد من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 7.622.722 مليون ناخب.