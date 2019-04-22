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صور.. زيادة الإقبال على لجان المقطم فى ثالث أيام الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:23 ص
صور.. زيادة الإقبال على لجان المقطم فى ثالث أيام الاستفتاء زيادة الإقبال على لجان المقطم فى ثالث أيام الاستفتاء
كتب سيد الخلفاوى
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شهدت لجان مدارس المقطم، إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية، التى يجرى الاستفتاء عليها، حيث شهدت مدرسة الشيماء الإعدادية بنين ازدحاما من المواطنين. 
 
وشهد محيط المدرسة احتفالات للمواطنين قبل تصويتهم على التعديلات الدستورية، حيث رفع المواطنون علم مصر كما احتفلوا على نغمات الأغانى الوطنية.  
 
ويتواجد بالقاهرة 679 مركزا انتخابيا تشمل 1388 لجنة فرعية بجميع أحياء القاهرة، بالإضافة إلى 44 لجنة عامة لأعمال فرز الأصوات، وعدد من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 7.622.722 مليون ناخب.
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
 
 
زيادة الاقبال على لجان المقطم فى ثالث أيام الاستفتاء (1)
 

زيادة الاقبال على لجان المقطم فى ثالث أيام الاستفتاء (2)
 

زيادة الاقبال على لجان المقطم فى ثالث أيام الاستفتاء (3)
 

زيادة الاقبال على لجان المقطم فى ثالث أيام الاستفتاء (4)
 

زيادة الاقبال على لجان المقطم فى ثالث أيام الاستفتاء (5)
 

زيادة الاقبال على لجان المقطم فى ثالث أيام الاستفتاء (6)
 

زيادة الاقبال على لجان المقطم فى ثالث أيام الاستفتاء (7)
 

 


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