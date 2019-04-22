صور.. زحام شديد وطوابير من السيدات بلجان الاستفتاء فى أسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح - ندى سليم

توافد المئات من السيدات من مختلف الأعمار على لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأسوان، للإدلاء بأصواتهن فى ثالث أيام الاستفتاء على مواد الدستور، حيث تصدرت السيدات المشهد فى مختلف لجان التصويت بأنحاء المحافظة.

وشهدت محافظة أسوان فى ثالث يوم للاستفتاء على التعديلات الدستورية، إقبالا كبيرا من الأهالى على اللجان فى كافة أنحاء المحافظة، واحتشادهم أمام لجان الاقتراع على التعديلات الدستورية.

مصابة بشلل نصفى تحرص على الإدلاء بصوتها فى الاستفتاء بأسوان

وحرصت الحاجة "نفيسة محمود محمد" مصابة بشلل نصفى من محافظة أسوان، على المشاركة فى الاستفتاء على تعديل الدستور والإدلاء بصوتها رغم مشقة الحركة، وهو ما ساعدها فيه العاملون بمرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق والذى أعطى تعليماته بسرعة توجه سيارة إسعاف لنقل الناخبة المريضة.

وكان صبرى عوض، مشرف إسعاف محافظة أسوان، تلقى بلاغاً من "نفيسة محمود محمد" تبلغ من العمر 65 سنة، ومصابة بشلل نصفى، وتبدى رغبتها فى التوجه إلى لجنتها الانتخابية للمشاركة فى الاستفتاء على تعديل الدستور، وهو ما استجاب له مرفق إسعاف أسوان بتوفير سيارة لها نقلتها من منزلها بمنطقة كيما إلى مقر لجنتها الانتخابية بمدرسة كيما الإعدادية.

ويبلغ عدد اللجان العامة للتصويت على الإستفتاء على مستوى محافظة أسوان 28 لجنة وتضم 230 مركزاً إنتخابياً و252 لجنة فرعية، وأن إجمالى عدد من يحق له التصويت بجميع المراكز والمدن يبلغ 974 ألفا و972 ناخب وناخبة .

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.