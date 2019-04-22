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صور.. رجال مدينة الأقصر يقودون حملة لرفع الإشغالات ونظافة ميدان أبو الحجاج

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:00 ص
صور.. رجال مدينة الأقصر يقودون حملة لرفع الإشغالات ونظافة ميدان أبو الحجاج رفع المخلفات بالساحة وشارع المحطة والشوارع الرئيسية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، عن إطلاق حملة لرفع الإشغالات بميدان أبو الحجاج الأقصر، تحت إشراف حاتم جابر سكرتير عام المدينة، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، بقيادة الرائد محمد بدر، وذلك عقب الانتهاء من مولد القطب العارف بالله سيدى أبو الحجاج الأقصرى.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم رفع المخلفات بالساحة وشارع المحطة والشوارع الرئيسية باستخدام لوادر ومعدات وعمال مجلس مدينة الأقصر، وشارك فى الحملة أحمد عبد العزيز نائب رئيس حى وسط، وعصام عبد الراضى مسئول قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية، وعبد الكريم أحمد ومحمد مدحت مسئولى قطاع النظافة بحى وسط وجنوب وعمال النظافة.

وأكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه جار الانتهاء من إزالة كافة الإشغالات والمخلفات بالساحة والشوارع المحيطة، فضلا عن رفع بقايا مخلفات الميدان، وأننا لن نأخذ قسطا من الراحة حتى إزالة كافة المخلفات والإشغالات عن باقى شوارع المدينة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة. 

رجال مدينة الأقصر يقودون حملة لرفع الإشغالات ونظافة ميدان أبو الحجاج (2)

 
رجال مدينة الأقصر يقودون حملة لرفع الإشغالات ونظافة ميدان أبو الحجاج (1)
 

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