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صور.. حشود الناخبين أمام لجان جاردن سيتى فى اليوم الثالث لاستفتاء الدستور

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:38 ص
صور.. حشود الناخبين أمام لجان جاردن سيتى فى اليوم الثالث لاستفتاء الدستور المواطنين أمام لجان الاستفتاء
كتب -تامر البطريقى
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توفد الناخبين على لجان الاستفتاء على الدستور بمنطقة جاردن سيتى، بعد فتح اللجان لاستقبال المواطنين للتصويت  على التعديلات الدستورية فى اليوم الثالث للاستفتاء.
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
استغرق مجلس النواب  أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
مواطنون أمام اللجان (1)
 

مواطنون أمام اللجان (2)
 

مواطنون أمام اللجان (3)
 

مواطنون أمام اللجان (4)
 

 


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