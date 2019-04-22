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صور. بدء أعمال الفرز فى لجان الوادى الجديد بعد انتهاء موعد التصويت

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:20 م
صور. بدء أعمال الفرز فى لجان الوادى الجديد بعد انتهاء موعد التصويت
فريق المحافظات
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بدأت اللجان الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الاثنين، أعمال فرز صناديق الاقتراع علي مستوي مراكز المحافظة الخمسة، وشهدت لجان المحافظة فى اليوم الثالث من فعاليات الاستفتاء علي التعديلات الدستورية إقبالًا كثيفًا من مواطنى المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة.

ونشر مرفق الإسعاف 74 سيارة مجهزة حول اللجان الانتخابية، لمواجهة أي طوارئ قدت تحدث، كم رفعت مديرية الصحة بالمحافظة درجة الطوارئ خلال أيام التعديلات الدستورية.

وتضم محافظة الوادي الجديد 60 مركزًا انتخابيُا باجمالي61لجنة فرعية وصندوق انتخابي بمراكز المحافظة الخمسة بالقرى والمدن، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت علي مستوي المحافظة 173 ألف 724 مواطن، وتضم المحافظة 5 لجان عامة هي :قسم الخارجة، مركز باريس، مركز الفرافرة، مركز الداخلة، مركز بلاط، بإجمالي 61 لجنة فرعية بيانها كالتالي، الخارجة ( 19 لجنة )، باريس (4 لجان )، الفرافرة (7 لجان)، الداخلة (24 لجنة)، بلاط (5 لجان )، ويتولى أكثر من 86 قاضيا الإشراف على الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بالمحافظة في 5 لجان قضائية إشرافية موزعة علي المراكز الإدارية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

بدء أعمال الفرز في لجان الوادي الجديد بعد انتهاء موعد التصويت (1)
 

 

بدء أعمال الفرز في لجان الوادي الجديد بعد انتهاء موعد التصويت (2)
 

 

بدء أعمال الفرز في لجان الوادي الجديد بعد انتهاء موعد التصويت (3)
 

 

بدء أعمال الفرز في لجان الوادي الجديد بعد انتهاء موعد التصويت (4)
 

 

بدء أعمال الفرز في لجان الوادي الجديد بعد انتهاء موعد التصويت (5)
 

 

بدء أعمال الفرز في لجان الوادي الجديد بعد انتهاء موعد التصويت (6)
 

 

بدء أعمال الفرز في لجان الوادي الجديد بعد انتهاء موعد التصويت (7)

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