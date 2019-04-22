صور.. المطرب شعبان عبدالرحيم يجرى فحصوصات طبية بمستشفي بنها الجامعى

القليوبية نيفين طه _إبراهيم سالم

أكد الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية إن الفنان شعبان عبد الرحيم قام بإجراء فحوصات طبية خلال زيارته لمستشفى بنها الجامعى رافضا الكشف عن طبيعة الفحوصات الطبية التى أجراها لأنها أسرار مريض ومن السابق لأوانه الكشف عن نتائج الفحوصات.

وأضاف القاضى أن الفنان شعبان عبد الرحيم قام بزيارة لكلية الطب وتم تشكيل فريق طبى مكون من كل من الدكتور طارق العيسوى والدكتور أحمد محمد الجزار والدكتور محمد شاكر وإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية العامة المتخصصة.

وقال الدكتور محمد أحمد الجزار أستاذ الصدر بطب بنها أنه تم إجراء أشعة مقطعية على الصدر وأشعة تليفزيزنية على القلب وعددا من الفحوصات الأخرى.