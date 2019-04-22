صور.. المطرب شعبان عبدالرحيم يجرى فحصوصات طبية بمستشفي بنها الجامعى

أكد الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية إن الفنان شعبان عبد الرحيم قام بإجراء فحوصات طبية خلال زيارته لمستشفى بنها الجامعى رافضا الكشف عن طبيعة الفحوصات الطبية التى أجراها لأنها أسرار مريض ومن السابق لأوانه الكشف عن نتائج الفحوصات.
وأضاف القاضى أن الفنان شعبان عبد الرحيم قام بزيارة لكلية الطب وتم تشكيل فريق طبى مكون من كل من الدكتور طارق العيسوى والدكتور أحمد محمد الجزار والدكتور محمد شاكر وإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية العامة المتخصصة.
وقال الدكتور محمد أحمد الجزار أستاذ الصدر بطب بنها أنه تم إجراء أشعة مقطعية على الصدر وأشعة تليفزيزنية على القلب وعددا من الفحوصات الأخرى.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة