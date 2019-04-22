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الإثنين، 22 أبريل 2019 04:00 م
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صور.. إسعاف قنا تنقل شابا مصابا بكسر إلى لجنته للاستفتاء على الدستور

الإثنين، 22 أبريل 2019 02:24 م
صور.. إسعاف قنا تنقل شابا مصابا بكسر إلى لجنته للاستفتاء على الدستور إسعاف قنا تنقل شابا مصابا بكسر للاستفتاء على الدستور
قنا - وائل محمد
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نقلت هيئة إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف، رئيس مرفق هيئة الإسعاف فى قنا، شابا يدعى الطيب حجاج ذهرى، 21 عامًا، من منزله بقرية دنفيق فى مركز نقادة، للجنته فى البحرى قمولا، للإدلاء بصوته فى الاستفتاء بعد أن أجرى اتصالا بالهيئة.

وتبين أن الشاب مصاب بكسر فى الفخد الأيمن، وتم نقله فى سيارة رقم 1038 مجهزة وتمكن من التصوين فى لجنته وإعادته مرة أخرى إلى منزله.

 

محافظة قنا يلتقى والدة شهيد أثناء التصويت بلجنة نجلها بالوقف

التقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بوالدة الشهيد على عبد الله ابن قرية المراشدة بمركز الوقف بمقر لجنة مدرسة الشهيد على عبد الله، والذى تم إطلاق اسمه على المدرسة، تخليدا لذكراه مشيرا إلى أن اللجنة شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأعرب الهجان عن اعتزازه وفخره لما لمسه من عزيمة وإصرار من أم الشهيد فى مواصلة واجبها الوطنى فى الإدلاء بصوتها استكمالا لمسيرة ابنها الشهيد من أجل دعم الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية، مؤكدا لها أن ما يسطره جنودنا البواسل من أعمال بطولية محل تقدير القيادة السياسية حيث إنها تثمن بكل إجلال وتقدير هذه التضحيات التى تعد مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف فى سبيل رفعة هذا الوطن.

ومن جانبها عبرت أم الشهيد عن تقديرها للقيادة السياسية لما لمسته من مشاعر طيبة كان لها بالغ الأثر فى نفسها .

والجدير بالذكر أن الشهيد على عبد الله استشهد إثر إصابته أثناء قيامه بواجبه فى مكافحة الإرهاب شرق قناة السويس فى سبتمبر عام 2013.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

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