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صور.. أعضاء نادى الطيران يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الإثنين، 22 أبريل 2019 01:32 م
صور.. أعضاء نادى الطيران يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية أعضاء نادى الطيران يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء
كتب إبراهيم قاسم
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أدلى أعضاء نادى الطيران برئاسة الدكتور هشام الشورى وعضوية الدكتور ربيع سالم، بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية باللجان أرقام 20 و21 بمصر الجديدة.
 
وقام نادى الطيران باتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على أعضاء النادى من الوصول إلى لجانهم من خلال توفير أتوبيس لنقل الأعضاء إلى مقر اللجان للإدلاء بأصواتهم.
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
 
صور..أعضاء نادى الطيران يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (1)
 

صور..أعضاء نادى الطيران يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (2)
 

صور..أعضاء نادى الطيران يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (3)
 

صور..أعضاء نادى الطيران يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (4)
 

صور..أعضاء نادى الطيران يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (5)
 

صور..أعضاء نادى الطيران يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (6)
 

صور..أعضاء نادى الطيران يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (7)
 

صور..أعضاء نادى الطيران يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (8)
 

صور..أعضاء نادى الطيران يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (9)
 

صور..أعضاء نادى الطيران يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (10)
 

صور..أعضاء نادى الطيران يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (11)
 
 
 
 

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