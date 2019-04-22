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صحة الجيزة: حققنا النسب المستهدفة من مبادرة 100 مليون صحة

الإثنين، 22 أبريل 2019 05:00 ص
صحة الجيزة: حققنا النسب المستهدفة من مبادرة 100 مليون صحة الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أكدت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة فى محافظة الجيزة، أن المحافظة حققت الخطة المستهدفة من مبادرة الرئيس " 100 مليون صحة"،  للقضاء على فيروس سى"، ونجحت فى الوصول إلى المعدلات والأرقام المطلوبة بدعم من مختلف الجهات التنفيذية فى المحافظة. 
 
وقدمت وكيل وزارة الصحة بالجيزة، شكرها للفرق المشاركة فى المبادرة على نجاحها فى تحقيق النسب المستهدفة من المبادرة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية. 
 
وأشارت سرور إلى أن المحافظة احتلت بهذه النسبة المركز الرابع بعد إدارة الواحات وإدارة زايد وإدارة أكتوبر الصحية لتصبح الجيزة خالية تماما من فيروس سى، واستهداف علاج الحالات التى تم اكتشافها، موضحة أن خطط العلاج تخضع لمعايير واضحة.   
 
 
 

 


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