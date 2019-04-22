شينزو آبى: اليابان ستتعاون مع سريلانكا والمجتمع الدولى فى مكافحة الإرهاب

طوكيو (أ ش أ)

أكدت اليابان دعمها لسريلانكا والمجتمع الدولى فى مكافحة الإرهاب، وذلك فى أعقاب سلسلة التفجيرات المتزامنة التى ضربت سريلانكا أمس الأحد وأسفرت حتى الآن عن مقتل 290 شخصا وإصابة 500 آخرين بجروح.

وأعرب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم الاثنين، عن تعازيه للشعب السريلانكي، قائلا" إنه شعر بحزن عميق وغضب كبير من الهجمات التى تعتقد السلطات المحلية أنها نفذها متطرفون".

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن شينزو قوله" إن اليابان ستقف مع سريلانكا والمجتمع الدولى فى مكافحة الإرهاب".

وأعلنت الحكومة اليابانية أنها أرسلت وحدة خاصة إلى سريلانكا لجمع معلومات من سلطات التحقيق المحلية حول الضحايا اليابانيين.

وقد أكدت اليابان اليوم الإثنين مقتل أحد مواطنيها وإصابة أربعة آخرين على الأقل فى التفجيرات التى شهدتها سريلانكا أمس.

ووفقا لمسؤول يابانى، فأن القتيلة تدعى كاورى تاكاهاشى وتشير تقارير إلى أن مسؤولا بالسفارة اليابانية من بين المصابين الأربعة فى أحد الانفجارات الثمانية فى كولومبو وأجزاء أخرى من البلاد.

وشهدت وكالات السفر فى طوكيو العديد من عمليات الإلغاء بين نحو 100 شخص اشتركوا فى جولات لسيرلانكا خلال فترة العطلة وتدرس الوكالات تغيير المسارات لضمان سلامة السياح.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وزير الخارجية تارو كونو إعرابه عن تعازيه لعائلات جميع ضحايا هذه الهجمات، وأكد على التزام اليابان بمكافحة الإرهاب وتضامنها مع سريلانكا.

وأصدرت اليابان تحذيرا طلبت فيه من مواطنيها المقيمين فى سريلانكا تجنب التواجد فى الكنائس والمساجد والأماكن العامة مثل مراكز التسوق والنوادى الليلية والمكاتب الحكومية، وذلك تحسبا لوقوع أية هجمات أخرى أو أعمال عنف.