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شاهد مواطنة ترتدى "علم مصر" وتوزع الحلوى أمام لجان الاستفتاء بالدقى

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:02 م
شاهد مواطنة ترتدى "علم مصر" وتوزع الحلوى أمام لجان الاستفتاء بالدقى مشاركة المواطنين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب ــ محمد صبحى - منه الله حمدى
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رصد "اليوم السابع" قيام إحدى المواطنات بلجان الدقى ترتدى "علم مصر" بتوزيع الحلوى على المشاركين احتفالا بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط أجواء من البهجة.
 
 
كما وزعت الحلوى على القوات المكلفة بتأمين مقر اللجنة، مرددة عبارات "تحيا مصر".

 
 كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

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