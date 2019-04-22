شاهد.. طفطف مجانى لنقل المواطنين إلى لجان الاستفتاء بالوادى الجديد

كتب فريق المحافظات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن نقل المواطنين بالمدينة إلى لجان الاستفتاء المختلفة عن طريق "طفطف" بالمجان، ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأكد رئيس مركز الخارجة بالوادى الجديد، المهندس مجدى الطماوى، أن المركز خصص حافلات نقل للمواطنين فى المناطق النائية والبعيدة وخاصة لكبار السن والمرضى لمقار لجان الاستفتاء على الدستور، وذلك بالمجان.

كما شهدت لجان محافظة الوادى الجديد، إقبالا متزايدا فى اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط تكثيف أمنى.

وانتظم العمل فى جميع لجان المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة، لاستقبال المواطنين والوافدين على المحافظة حتى الساعة 9 من مساء أخر يوم من الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتضم محافظة الوادي الجديد 60 مركزًا انتخابيُا باجمالي61لجنة فرعية وصندوق انتخابي بمراكز المحافظة الخمسة بالقرى والمدن، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت علي مستوي المحافظة 173 ألف 724 مواطن، وتضم المحافظة 5 لجان عامة هي :قسم الخارجة، مركز باريس، مركز الفرافرة، مركز الداخلة، مركز بلاط، بإجمالي 61 لجنة فرعية بيانها كالتالي، الخارجة ( 19 لجنة )، باريس (4 لجان )، الفرافرة (7 لجان)، الداخلة (24 لجنة)، بلاط (5 لجان )، ويتولى أكثر من 86 قاضيا الإشراف على الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بالمحافظة في 5 لجان قضائية إشرافية موزعة علي المراكز الإدارية.