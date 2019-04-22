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سلطات سريلانكا: جماعة التوحيد الوطنى مسئولة عن تفجيرات عيد القيامة

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:47 م
سلطات سريلانكا: جماعة التوحيد الوطنى مسئولة عن تفجيرات عيد القيامة ضحايا هجوم سريلانكا
كتبت: إنجى مجدى
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أعلنت سلطات سريلانكا أن جماعة إسلامية متطرفة هى المسئولة عن الهجمات الإرهابية التى استهدفت عدة كنائس وفنادق فى العاصمة كولومبو، خلال احتفالات عيد القيامة، والتى أسفرت عن مقتل نحو 290 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، قال مسئولو سريلانكا، اليوم الأثنين، إن الجماعة المتورطة فى الهجمات الوحشية، تدعى "جماعة التوحيد الوطنى"، وهى جماعة تروج للأيديولوجية الإرهابية الإسلامية جنوب شرق آسيا ومعروفة بتخريب التماثيل البوذية ولكن ليس لها تاريخ لافت من تنفيذ مثل هذه الهجمات الدموية.

ووصفت وزيرة الصحة راجيثا سيناراتنى، الجماعة بأنها "منظمة محلية" وقالت إن الانتحاريين جميعهم من مواطنى سريلانكا. فيما قال رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرميسينجه بأنه لم يتم إخطاره بالتحذير الأمنى الذى صدر قبل 17 يوما بشأن تهديدات الجماعة، وهو ما أدى إلى مخاوف بشأن فشل استخباراتى.


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