سريلانكا ترفع حظر التجول بعد هجمات أدت لمقتل 290 شخصا وإصابة 500 آخرين

رويترز

رفعت السلطات اليوم الإثنين حظر التجول الذى فرضته فى سريلانكا بعد يوم من مقتل 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين فى سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فخمة خلال عيد القيامة أمس الأحد.

ولم تعلن أى جهة بعد مسؤوليتها عن الهجمات التى استهدفت كنيستين وأربعة فنادق فى العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها وكنيسة ثالثة فى الساحل الشمالى الشرقى للبلاد.

وقال مصدر حكومى إن الرئيس مايثريبالا سيريسينا الذى كان فى الخارج عندما وقعت الهجمات دعا إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطنى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينج سيحضر الاجتماع.

وكانت هناك مخاوف من احتمال أن تؤدى هذه الهجمات إلى تجدد العنف الطائفى بعد إعلان الشرطة فى ساعة متأخرة من مساء الأحد عن تعرض مسجد لهجوم بقنبلة بنزين فى شمال غرب البلاد واشعال حرائق متعمدة بمتجرين يملكهما مسلمون فى الغرب.

وخاضت سريلانكا حربا استمرت عشرات السنين ضد الانفصاليين التاميل ولكن عنف المتطرفين تراجع منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشر سنوات.