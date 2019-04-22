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الإثنين، 22 أبريل 2019 02:59 م
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رئيس حى النزهة يتفقد لجان الاستفتاء.. ويؤكد: لم نرصد مخالفات حتى الآن

الإثنين، 22 أبريل 2019 01:59 م
رئيس حى النزهة يتفقد لجان الاستفتاء.. ويؤكد: لم نرصد مخالفات حتى الآن رئيس حي النزهة يتفقد لجان الاستفتاء
كتب محمود راغب
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أجرى اللواء خالد فاروق عقل، رئيس حى النزهة، بجولة تفقدية لعدد من اللجان ومتابعة سير عملية الانتخابية فى اليوم الأخير للاستفتاء.
 

وقال عقل، إنه منذ اليوم الأول للاستفتاء حرص على متابعة سير عملية الاقتراع بكافة اللجان، لافتا إلى أنه لاحظ الإقبال المتزايد منذ اليوم الأول.

 

وأضاف رئيس حى النزهة، أنه تم تشكيل غرفه عمليات بالحى وشبكة اتصال بكافة لجان الاقتراع بحى النزهة، موضحا أن الحى حرص على توفير سيارات لنقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة اللجان، قائلا: "سيارتى الخاصة قامت بنقل عدد كبير من كبار السن للإدلاء بأصواتهم"، مؤكدا أنه لم يتم رصد أى مخالفة حتى الآن.

 

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.


ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وفى الداخل أيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل، وتنتهى اليوم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.


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