خارجية كازاخستان: المبعوث الأممى لسوريا سيشارك فى محادثات أستانة المقبلة

أعلن مدير قسم آسيا وأفريقيا فى الخارجية الكازاخية، آيداربيك توماتوف اليوم الاثنين، أن المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا جير بيدرسون سيشارك فى محادثات أستانة المقبلة .
وقال توماتوف فى تصريحات للصحفيين - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " لقد تأكدت مشاركة بيدرسون، وننتظر حضوره ".
من جانبها، أعلنت المعارضة السورية مشاركتها فى وفد يضم 14 شخصا فى المفاوضات المقبلة حول سوريا .
كانت كازاخستان قد احتضنت جولات عديدة من مباحثات أستانا حول الأزمة السورية الحالية بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، حيث تعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين والمبعوث الأممى الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستورى فى سوريا.
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