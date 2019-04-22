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خارجية كازاخستان: المبعوث الأممى لسوريا سيشارك فى محادثات أستانة المقبلة

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:02 ص
خارجية كازاخستان: المبعوث الأممى لسوريا سيشارك فى محادثات أستانة المقبلة مباحثات أستانة ـ صورة أرشيفية
أستانة(أ ش أ)
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أعلن مدير قسم آسيا وأفريقيا فى الخارجية الكازاخية، آيداربيك توماتوف اليوم الاثنين، أن المبعوث الأممى الخاص إلى ​سوريا​ جير بيدرسون سيشارك فى محادثات أستانة المقبلة .

وقال توماتوف فى تصريحات للصحفيين - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " لقد تأكدت مشاركة بيدرسون، وننتظر حضوره ".

من جانبها، أعلنت ​المعارضة السورية​ مشاركتها فى وفد يضم 14 شخصا فى المفاوضات المقبلة حول سوريا .

كانت كازاخستان قد احتضنت جولات عديدة من مباحثات ​أستانا​ حول الأزمة السورية الحالية بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (​روسيا​ و​تركيا​ وإيران​)، حيث تعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين والمبعوث الأممى الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستورى فى سوريا.

 


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