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حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء يدلى بصوته فى الاستفتاء على الدستور

الإثنين، 22 أبريل 2019 05:01 م
حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء يدلى بصوته فى الاستفتاء على الدستور الدكتور حسن راتب
كتب أحمد عرفة
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حسن راتب: الشعب المصري يضرب أروع الأمثلة في حب الوطن

أدلى الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، بصوته اليوم الإثنين، فى مدرسة المقطم الرسمية للغات، وحرص على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأعرب راتب، عن سعادته بتلك المظاهرة الحضارية والتفاعل بين أبناء الوطن في الداخل والخارج والمشاركة الشعبية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

وأشار راتب، إلى أن مصر تشهد مرحلة تنمية كبيرة في مختلف القطاعات، مشيدًا بالمشاركة الكبيرة من كل أطياف المجتمع، وأن الشعب المصرى يريد استكمال مسيرة البناء والتعمير.

ووجه الدكتور حسن راتب، الشكر إلى أبناء الشعب المصرى فى الداخل والخارج، وإلى أجهزة الدولة التى ساعدت على خروج هذه اللوحة الحضارية والروح الوطنية للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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