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حالة الطقس اليوم الإثنين 22/4/2019 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 22/4/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد،  معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، و تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحه البحرية.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 9 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 8 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.
 

الطقس فى الأردن 

نهاراً

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لكن مع بقاء الحرارة دون المعدلات بحدود 4-6 درجات مئوية.
ويكون الطقس غائماً جزئياً و بارداً بشكل لافت نسبةً لهذا الوقت من العام في عموم المناطق و مُعتدلاً في الاغوار و البحر الميت و العقبة.
ويُحتمل هطول زخات خفيفة من الأمطار خاصة في شمال المملكة وأجزاء من المنطقة الوسطى.
وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة.
 وفي خليج العقبة:  - الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة.  - حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (30-20سم).  - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية. 

ليلاً

يسود طقس بارد في عموم المناطق، وبشكل لافت في الجبال والبادية والسهول الشرقية.
ويحتمل تشكل الصقيع مع ساعات الصباح الباكر في أجزاء من البادية والسهول الشرقية، والجبال العالية خاصة في جنوب المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة

الطقس فى فلسطين 
 

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها دون المعدلات السنوية العامة بنحو السبعة الى ثمانية درجات مئوية، ويسود جو بارد في ساعات النهار وبارد بشكل أكثر في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وهناك فرصة لبعض الزخات المطرية المحلية في ساعات الصباح قبل ان يعود الجو للإستقرار من جديد. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية .

 


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