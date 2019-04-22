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الإثنين، 22 أبريل 2019 03:59 م
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جولة ميدانية لمحافظ الفيوم على لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الإثنين، 22 أبريل 2019 02:59 م
جولة ميدانية لمحافظ الفيوم على لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال الجوله
الفيوم – رباب الجالي
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم عدداً من لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدينة الفيوم، حيث تواصلت أعمال التصويت بجميع المراكز واللجان الفرعية بكافة أنحاء المحافظة لليوم الثالث على التوالى، وتنتهى أعمال التصويت على التعديلات مساء اليوم.
 
وتابع محافظ الفيوم مشاركة طلاب جامعة الفيوم الوافدين فى التصويت على التعديلات بلجنة مدرسة الشهيد أحمد زكى لطيف بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، واطمأن على توفير كافة الإمكانيات أمام الناخبين بمختلف اللجان للإدلاء بأصواتهم في مناخ من الديمقراطية، كما اطمأن على توفير أماكن لانتظار الناخبين خاصة كبار السن، وكراسى متحركة لنقل ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن توفير وسائل التهوية المناسبة داخل اللجان والحرص على النظافة العامة داخل وخارج المقرات الانتخابية.
 
وأشاد محافظ الفيوم بمشاركة كافة فئات المجتمع الفيومى فى هذا العرس الديمقراطى، ودور مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة وجامعة الفيوم فى هذا الصدد، كما وجه رسالة شكر للشباب على ما قدموه من جهد وعلى مشاركتهم فى الاستفتاء وممارسة حقوقهم الدستورية، مؤكداً أن مصر ماضية إلى المستقبل بخطى ثابتة لتحقيق التنمية والرخاء.
 
كما ناشد المحافظ، جموع المواطنين بالنزول والمشاركة فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية قبل إغلاق باب التصويت، مؤكداً أن المشاركة واجب وطنى يعطي الصورة الحضارية التى تستحقها مصر أمام العالم.
 
و من جانب آخر، أدلى الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم الاثنين حيث أدلى بصوته في لجنة مدرسة الصداقة الفرنسية بكيمان فارس.
 
وصرح رئيس جامعة الفيوم، أنه تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد تم منح الأساتذة والعاملين والطلاب نصف يوم بالتناوب على مدار 3 أيام وفقًا للظروف والجداول الدراسية بالجامعة بما يمكنهم من المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
ولفت القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة قامت بتوفير أتوبيسات للطلاب وخاصةً المغتربين لنقلهم من مقار المدن الجامعية للجان الاستفتاء
 
 
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