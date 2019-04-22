تعرف على مواعيد عمل مأموريات الضرائب لتقديم الإقرارات

كتب - أحمد يعقوب

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه قد سبق وتم إصدار تعليمات بشأن استمرار العمل بالمناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها حتى الساعة السادسة مساء بداية من الأسبوع القادم، نظرا لقرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2018 للأشخاص الاعتبارية، نهاية أبريل 2019.

وأضاف فى بيان، أنه نظرا لكثرة العطلات والأعياد والإجازات الرسمية خلال الفترة القادمة، تم إصدار تعليمات أخرى للتيسير على الممولين، حيث تقرر استمرار العمل بجميع المناطق والمأموريات الضريبية التابعة لها حتى الساعة السادسة، مساءً اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2019 .

وأشار رئيس المصلحة أنه سيستمر العمل كذلك في المناطق والمأموريات التابعة لها حتى الساعة الثامنة مساءً وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019 مع اعتبار أيام العطلات الرسمية الجمعة والسبت والاثنين أيام عمل وذلك تيسيرا على الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية في الموعد القانونى.