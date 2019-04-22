تعرف على أخر التطورات بحوادث سريلانكا الإرهابية بعد ارتفاع الضحايا لـ250 قتيلا

كتب أيمن رمضان

صدمة كبيرة فجعت العالم صباح أمس الأحد عندما استهدفت سلسلة عمليات إرهابية وقعت فى العاصمة السريلانكية عدد من الكنائس والفنادق بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد القيامة، سقط على إثرها 250 قتيلا وأكثر من 500 مصاب، الأمر الذى دفع الشرطة لفرض حظر التجوال وحجب مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضحت الشرطة السريلانكية تعرض عدد من الكنائس والفنادق وحديقة حيوان فى 3 مدن بالبلاد لـ 7 تفجيرات، منها ثلاثة انفجارات وقعت فى كنائس كاثوليكية، حيث يقام قداس عيد الفصح،و ثلاثة انفجارات أخرى فى فنادق 5 نجوم، فضلا عن تفجير فى حديقة حيوان قريبة من العاصمة.

وأعلنت الشرطة بسريلانكا خلال وقت متأخر من الليلة الماضية اعتقال 7 أشخاص على خلفية بالهجمات الإرهابية التى ضربت الدولة التى تضم 21 مليون نسمة غالبيتهم من البوذيين، بالإضافة إلى أقلية "كاثوليكية" تقدر بـ1,2 مليون نسمة.

من جانبها أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، أن السفير حسين السحرتى قد أبلغها بأنه لا يوجد أى بلاغات بوجود مصريين فى الحادث الإرهابى الذى استهدف ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح حتى الآن، وأكد تواصله مع الشرطة هناك، موضحًا أن السفارة المصرية على تواصل دائم مع السلطات السريلانكية لسرعة إخطارهم بوجود أى مصرى وقع جراء هذا الحادث.