بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لاستعراض أخر أيام الاستفتاء على الدستور

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

بدأت منذ قليل- فاعليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى يعقده المستشار محمود الشريف ، نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، لاستعراض عمليات التصويت فى اليوم الثالث والأخير فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وانتهاء عمليات الفرز بالنسبة للمصريين فى الخارج.

وقال المستشار محمود الشريف، خلال المؤتمر، إن اللجان الفرعية فى اليوم الثالث من التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، فتحت أبوابها منذ التاسعة صباحا وانتظم العمل بها، عدا عدد قليل جدا من اللجان والتى تأخر فتحها لمدة دقائق ثم انتظم العمل بها.

وأوضح "الشريف"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلقى أى شكاوى من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية مشيرا الى أن المصريين أبلوا بلاءا حسنا خلال أيام الاستفتاء من خلال الخروج فى حشود للادلاء باصواتهم حيث ظهرت كثافات عالية فى اللجان الفرعية .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.