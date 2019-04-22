video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لاستعراض أخر أيام الاستفتاء على الدستور

الإثنين، 22 أبريل 2019 04:09 م
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لاستعراض أخر أيام الاستفتاء على الدستور الاستفتاء على الدستور
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
إضافة تعليق

بدأت منذ قليل- فاعليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى يعقده المستشار محمود الشريف ، نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، لاستعراض عمليات التصويت فى اليوم الثالث والأخير فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وانتهاء عمليات الفرز بالنسبة للمصريين فى الخارج.

وقال المستشار محمود الشريف، خلال المؤتمر، إن اللجان الفرعية فى اليوم الثالث من التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ،  فتحت أبوابها منذ التاسعة صباحا وانتظم العمل بها، عدا عدد قليل جدا من اللجان والتى تأخر فتحها لمدة دقائق ثم انتظم العمل بها.

وأوضح "الشريف"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلقى أى شكاوى من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية مشيرا الى أن المصريين أبلوا بلاءا حسنا خلال أيام الاستفتاء من خلال الخروج فى حشود للادلاء باصواتهم حيث ظهرت كثافات عالية فى اللجان الفرعية .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس حزب "مصر الثورة" عقب المشاركة فى الاستفتاء: رصاصة بقلب كل خائن

محمد شيحة يشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

صور.. شوبير يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بميت عقبة

التعديلات الدستورية

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019

تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات

Elections




لا تفوتك
فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة