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الإثنين، 22 أبريل 2019 05:47 م
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بدء دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ فى سريلانكا منتصف الليلة

الإثنين، 22 أبريل 2019 04:55 م
بدء دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ فى سريلانكا منتصف الليلة انتشار قوات الأمن فى سريلانكا
كولومبو /أ ش أ/
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أعلن مكتب الرئيس السريلانكى ، مايتريبالا سيريسينا، أنه سيتم إعلان الطوارئ فى عموم البلاد بحلول منتصف ليل، اليوم الإثنين، وذلك عقب وقوع سلسلة من التفجيرات أمس الأحد، خلال أحد "عيد الفصح " أسفرت عن مقتل 290 شخصا على الأقل وإصابة المئات .

وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية أن سلطات الطوارئ ستمنح للشرطة والجيش صلاحيات واسعة باعتقال أو استجواب المشتبه بهم ، دون أمر قضائي.

وكانت سلسلة من التفجيرات المتزامنة قد ضربت فنادق وكنائس فى العاصمة السريلانكية ( كولومبو) وضوايحها أمس أسفرت عن مقتل 290 شخصا وإصابة نحو خمسمائة آخرين بجراح.

 


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