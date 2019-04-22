بدء دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ فى سريلانكا منتصف الليلة

كولومبو /أ ش أ/

أعلن مكتب الرئيس السريلانكى ، مايتريبالا سيريسينا، أنه سيتم إعلان الطوارئ فى عموم البلاد بحلول منتصف ليل، اليوم الإثنين، وذلك عقب وقوع سلسلة من التفجيرات أمس الأحد، خلال أحد "عيد الفصح " أسفرت عن مقتل 290 شخصا على الأقل وإصابة المئات .

وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية أن سلطات الطوارئ ستمنح للشرطة والجيش صلاحيات واسعة باعتقال أو استجواب المشتبه بهم ، دون أمر قضائي.

وكانت سلسلة من التفجيرات المتزامنة قد ضربت فنادق وكنائس فى العاصمة السريلانكية ( كولومبو) وضوايحها أمس أسفرت عن مقتل 290 شخصا وإصابة نحو خمسمائة آخرين بجراح.