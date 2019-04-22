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بدء أعمال فرز الأصوات باللجان الفرعية فى الاستفتاء على الدستور بالقليوبية

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:05 م
بدء أعمال فرز الأصوات باللجان الفرعية فى الاستفتاء على الدستور بالقليوبية أعمال فرز الأصوات باللجان الفرعية
القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه
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أغلقت لجان التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية بالقليوبية، والتى يبلغ عددها 664 لجنة فرعية أبوابها، وبدأت أعمال فرز الأصوات باللجان، حيث من المقرر إعلان النتيجة من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد موعده لاحقا.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشارلاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.


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