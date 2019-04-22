باكستان: مستعدون لمناقشة الأوضاع فى كشمير مع الهند بعد الانتخابات

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أعرب وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، اليوم الاثنين، عن استعداد بلاده الاجتماع مع الهند عقب انتهاء الانتخابات العامة الهندية، وذلك لمناقشة الأوضاع العسكرية المتوترة فى إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وقال قريشى - فى لقاء أجراه مع قناة "إن إتش كيه" اليابانية فى طوكيو - إن باكستان تسعى إلى حل نزاع السيادة على الإقليم من أجل إرساء السلام والاستقرار، مضيفاً أن بلاده مستعدة للحديث مع الحكومة الهندية الجديدة عقب انتهاء الانتخابات.

كما أشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن اليابان تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لباكستان، معرباً عن أمله في زيادة نقل الاستثمارات، والتجارة والتكنولوجيا بين البلدين.

يشار إلى أن العلاقات المتوترة بين باكستان والهند تصاعدت بعد تفجير انتحاري وقع في كشمير في 14 فبراير الماضي؛ مما أسفر عن مقتل 40 جنديا من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.